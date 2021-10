Paura per Giorgio Petrosyan: perde i sensi dopo un calcio alla testa, è ricoverato (VIDEO) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bruttissimo ko per il kickboxer italiano di origini armene Giorgio Petrosyan, che a Singapore è finito al tappeto dopo un violentissimo calcio alla testa contro il suo avversario per il titolo One Fc dei pesi piuma, Superbon Banchamek. Il calcio al volto ha messo in grandissima difficoltà Petrosyan, che è crollato a terra ed è stato ricoverato dopo aver perso conoscenza. Per fortuna l’italoarmeno, che non perdeva da otto anni, è cosciente, ma probabilmente dovrà saltare i suoi prossimi appuntamenti. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bruttissimo ko per il kickboxer italiano di origini armene, che a Singapore è finito al tappetoun violentissimocontro il suo avversario per il titolo One Fc dei pesi piuma, Superbon Banchamek. Ilal volto ha messo in grandissima difficoltà, che è crollato a terra ed è statoaver perso conoscenza. Per fortuna l’italoarmeno, che nonva da otto anni, è cosciente, ma probabilmente dovrà saltare i suoi prossimi appuntamenti. In alto il. SportFace.

