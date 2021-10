No green pass, “a Trieste il porto non sta funzionando”. Non solo portuali, la protesta di migliaia di cittadini (Di venerdì 15 ottobre 2021) Trieste, 15 ott – Come promesso, i portuali di Trieste in sciopero contro il green pass bloccano di fatto le operazioni. “Nessun blocco, chi vuole lavora”: chiarisce Stefano Puzzer, leader del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste (Clpt). Ma di fatto, con la stragrande maggioranza dei lavoratori rimasti fuori, il porto non sta funzionando. A manifestare contro l’obbligo del green pass non solo i portuali ma tanti cittadini, accorsi anche da altre città. Fin dalle primissime ore del mattino. “No green pass”: la protesta blocca il porto di Trieste Alle 8 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ott – Come promesso, idiin sciopero contro ilbloccano di fatto le operazioni. “Nessun blocco, chi vuole lavora”: chiarisce Stefano Puzzer, leader del Coordinamento dei lavoratoridi(Clpt). Ma di fatto, con la stragrande maggioranza dei lavoratori rimasti fuori, ilnon sta. A manifestare contro l’obbligo delnonma tanti, accorsi anche da altre città. Fin dalle primissime ore del mattino. “No”: lablocca ildiAlle 8 ...

