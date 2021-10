MPS | finanziamento per sviluppo flotta Vulcania con Garanzia SACE

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha finalizzato due operazioni diper complessivi 10 milioni di euro in favore delladiSrl, società partecipata dal Gruppo Fratelli Cosulich Spa, attiva nei servizi di spedizione e logistica legati all’industria del trasporto marittimo. L’operazione – charisce la nota – si è strutturata in due finanziamenti, di cui il primo unsecured di 3,75 milioni di euro a 60 mesi ed il secondo di 6,25 milioni di euro assistito daa 72 mesi. Ilè stato garantito digitalmente e in tempi brevi datramiteItalia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. Con questa operazioneha ...

Teleborsa

