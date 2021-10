Juventus, Massimo Mauro a Tuttosport: “Chiesa è immarcabile se non corre soltanto a testa bassa” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ex centrocampista di Juventus e Napoli, Massimo Mauro ha rilasciato una breve intervista a Tuttosport sui temi caldi della sfida tra i bianconeri e la Roma, punzecchiando anche Federico Chiesa che, in un momento di straordinaria forma, come quello che sta attraversando, deve rimanere con i piedi per terra e pensare più al collettivo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, le ultime: occhio a Inter e Napoli, la Juve punta ai colpi a zero Di seguito quanto detto su Juventus-Roma (da CalcioNews24.com): “Con il dubbio Abraham, Pellegrini e Mkhitaryan, sono gli avversari più pericolosi. Dico invece a Chiesa di non pensare di vincere da solo le partite, c’è riuscito soltanto Maradona: deve mettere le sue eccellenti qualità al servizio ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ex centrocampista die Napoli,ha rilasciato una breve intervista asui temi caldi della sfida tra i bianconeri e la Roma, punzecchiando anche Federicoche, in un momento di straordinaria forma, come quello che sta attraversando, deve rimanere con i piedi per terra e pensare più al collettivo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, le ultime: occhio a Inter e Napoli, la Juve punta ai colpi a zero Di seguito quanto detto su-Roma (da CalcioNews24.com): “Con il dubbio Abraham, Pellegrini e Mkhitaryan, sono gli avversari più pericolosi. Dico invece adi non pensare di vincere da solo le partite, c’è riuscitoMaradona: deve mettere le sue eccellenti qualità al servizio ...

