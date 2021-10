Inter, Peruzzi racconta Inzaghi: “In campo potrebbe anche fare a botte” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prima compagni di squadra e amici, infine anche colleghi con ruoli diversi: uno team manager, l’altro allenatore. Angelo Peruzzi racconta Simone Inzaghi, pronto al ritorno contro la Lazio da allenatore dell’Inter: “È l’esatto contrario del giocatore. Se mi avessero chiesto di indicare uno che non avrebbe mai potuto fare l’allenatore, avrei risposto di getto Simone – dice il portiere campione del mondo al Corriere dello Sport – Era un ragazzino, viveva alla giornata, rideva, scherzava, era tutto uno scherzo. Si è fatto uomo, ora è maturo, responsabile, cocciuto anche. Un tecnico di prim’ordine, studia giorno dopo giorno, cura i dettagli, ed è un decisionista”. E ancora: “Mai avrei pensato di vederlo attaccare al muro qualcuno nello spogliatoio, e invece è capitato. Sa ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prima compagni di squadra e amici, infinecolleghi con ruoli diversi: uno team manager, l’altro allenatore. AngeloSimone, pronto al ritorno contro la Lazio da allenatore dell’: “È l’esatto contrario del giocatore. Se mi avessero chiesto di indicare uno che non avrebbe mai potutol’allenatore, avrei risposto di getto Simone – dice il portiere campione del mondo al Corriere dello Sport – Era un ragazzino, viveva alla giornata, rideva, scherzava, era tutto uno scherzo. Si è fatto uomo, ora è maturo, responsabile, cocciuto. Un tecnico di prim’ordine, studia giorno dopo giorno, cura i dettagli, ed è un decisionista”. E ancora: “Mai avrei pensato di vederlo attaccare al muro qualcuno nello spogliatoio, e invece è capitato. Sa ...

