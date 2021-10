Haaland scalza Mbappé | chi sono i 10 calciatori più preziosi

Advertising

Grande sorpresa in vetta alla classifica della divisione Football Benchmark di Kpmg, relativa ai valori di mercato dei calciatori che militano nei top club europei. Erling Haaland, con i suoi 144,2 milioni di euro, ha scalzato Kylian Mbappé, adesso "fermo" a 139,5 milioni dopo essere entrato nell'ultimo anno di contratto con il Psg. In rialzo le quotazioni di Romelu Lukaku. Kylian Mbappé ed Erling Haaland sono i rappresentanti più emblematici della nuova generazione di campioni. Entrambi puntano a scalzare Leo Messi e Cristiano Ronaldo, i simboli degli ultimi tre lustri.