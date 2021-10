Guess My Age chiama in soccorso i vip. Da Simona Ventura a Filippo Bisciglia, ecco chi gioca (Di venerdì 15 ottobre 2021) Beppe Bergomi, Max Giusti e Fabio Caressa Gli ascolti sono calati e Tv8 corre ai ripari schierando una nutrita squadra di concorrenti vip a Guess my age – Indovina l’Età. Nella prima settimana al cospetto di Max Giusti ci saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi (lunedì 18 ottobre), Simona Ventura (martedì 19 ottobre), Filippo Bisciglia (mercoledì 20 ottobre) e Asia Argento (venerdì 22 ottobre). Giovedì 21 ottobre spazio, invece, alla diretta della sfida tra Napoli e Legia Varsavia, valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Nelle settimane successive, invece, tra le guest star ci saranno: Ignazio Moser, Jerry Calà, Elisabetta Gregoraci, Alessandro Borghese, Paola Barale, Elisabetta Canalis, Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez, Enzo Miccio, Massimo Lopez, Edoardo Stoppa e Juliana ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Beppe Bergomi, Max Giusti e Fabio Caressa Gli ascolti sono calati e Tv8 corre ai ripari schierando una nutrita squadra di concorrenti vip amy age – Indovina l’Età. Nella prima settimana al cospetto di Max Giusti ci saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi (lunedì 18 ottobre),(martedì 19 ottobre),(mercoledì 20 ottobre) e Asia Argento (venerdì 22 ottobre). Giovedì 21 ottobre spazio, invece, alla diretta della sfida tra Napoli e Legia Varsavia, valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Nelle settimane successive, invece, tra le guest star ci saranno: Ignazio Moser, Jerry Calà, Elisabetta Gregoraci, Alessandro Borghese, Paola Barale, Elisabetta Canalis, Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez, Enzo Miccio, Massimo Lopez, Edoardo Stoppa e Juliana ...

Advertising

Mattiabuonocore : Simona Ventura, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi tra gli ospiti del nuovo ciclo di Guess My Age Vip - ariyanA79226667 : RT @Lubna83876409: Kia age ho gi guess kro - IsabelleVII : A Guess my age c'era una di 53 anni che, oltre a essere bellissima, aveva due gambe da urlo che firmerei con il san… - xravenives : no vabbè c'è una milf bellissima a guess my age - blxrryk : il mio incubo più grande è andare a guess my age e che mi chiedano di ballare -