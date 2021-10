Dazn: «Gli abbonamenti non ci bastano, ora puntiamo sulle scommesse». E sulla F1 di Sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Gli abbonamenti non ci bastano, puntiamo sulle scommesse”. Kevin Mayer, il presidente di Dazn, non si riferisce solo al mercato italiano. Ma quello del flop abbonamenti è un tema evidentemente critico a livello internazionale per la piattaforma di streaming. Dazn è interessata ad allargare il suo raggio d’azione, con buona pace degli utenti italiani. Si è detta interessata ai diritti tv nazionali della Premier League e ha messo gli occhi su BT Sport. Ma Mayer palesa un crescente interesse per la Formula Uno, che in Italia è trasmessa ancora da Sky. “Sono le cose a cui teniamo di più. In Europa, ciò che conta di più nella maggior parte dei territori sono i diritti del calcio, ma anche gli sport motoristici sono molto popolari. Perseguiamo diritti di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Glinon ci”. Kevin Mayer, il presidente di, non si riferisce solo al mercato italiano. Ma quello del flopè un tema evidentemente critico a livello internazionale per la piattaforma di streaming.è interessata ad allargare il suo raggio d’azione, con buona pace degli utenti italiani. Si è detta interessata ai diritti tv nazionali della Premier League e ha messo gli occhi su BT Sport. Ma Mayer palesa un crescente interesse per la Formula Uno, che in Italia è trasmessa ancora da Sky. “Sono le cose a cui teniamo di più. In Europa, ciò che conta di più nella maggior parte dei territori sono i diritti del calcio, ma anche gli sport motoristici sono molto popolari. Perseguiamo diritti di ...

