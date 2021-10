Walgreens Boots Alliance | risultati 4° trimestre superano le attese

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) –, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha registratosopra le aspettative nel quartodell’anno fiscale 2021, terminato il 31 agosto. Le vendite sono aumentate del 12,8% a 34,3 miliardi di dollari, controper 33,3 miliardi, mentre l’utile per azione rettificato è aumentato del 29,5% a 1,17 dollari, contro gli 1,02 dollari del consensus. Le vendite dell’anno fiscale 2021 sono aumentate dell’8,6% a 132,5 miliardi di dollari. L’utile per azione rettificato è aumentato del 14,6% a 4,91 dollari. Il net cash da attività operative è stato di 5,6 miliardi di dollari, in crescita di 70 milioni rispetto all’anno fiscale 2020. Il free cash flow è stato di 4,2 miliardi di dollari, ...

