Trasporti | problemi a linea aerea | disagi in Circumvesuviana

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –alle linee aeree: ritardi, soppressioni eper gli utenti della. Altra giornata diper i viaggiatori che utilizzano le linee gestite dall’Ente Autonomo Volturno: da questa mattina primasegnalati a Baiano (Avellino) e poi alla stazione di Napoli Porta Nolana hanno provocato la cancellazione di diverse corse e ritardi in partenza dal capoluogo campano pari a circa 20 minuti rispetto agli orari programmati. Inoltre Eav ha fatto sapere che ”causatecnici nella stazione di Napoli Nolana dalle ore 11 circa è interrotta la tratta ferroviaria Napoli-Volla sullaNapoli-Baiano. Il servizio ferroviario si effettua sulla tratta Volla-Baiano e viceversa”. L'articolo proviene ...

