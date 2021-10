Terremoto a Mediaset, il programma sospeso dopo due puntate: la decisione di Pier Silvio Berlusconi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Terremoto a Mediaset, la notizia è arrivata poco fa con una nota stampa. La decisione sarebbe stata presa da Pier Silvio Berlusconi in persona e non avrebbe possibilità di replica: il programma è stato sospeso dopo due sole puntate. Determinante i bassi ascolti registrati. Il debutto aveva totalizzato il 4%, mentre la seconda puntata era scesa al 2,8%. Risultati troppo bassi rispetto alle aspettative. Nella nota di Mediaset si legge come non si tratti di una bocciatura definitiva. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha infatto spiegato che il format si ferma momentaneamente ma tornerà quanto prima in una formula tutta nuova. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021), la notizia è arrivata poco fa con una nota stampa. Lasarebbe stata presa dain persona e non avrebbe possibilità di replica: ilè statodue sole. Determinante i bassi ascolti registrati. Il debutto aveva totalizzato il 4%, mentre la seconda puntata era scesa al 2,8%. Risultati troppo bassi rispetto alle aspettative. Nella nota disi legge come non si tratti di una bocciatura definitiva. Il gruppo guidato daha infatto spiegato che il format si ferma momentaneamente ma tornerà quanto prima in una formula tutta nuova. ...

