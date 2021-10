Serena Enardu: “Perché Miriana Trevisan non mi nomina mai al GF Vip 6” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Serena Enardu torna a far parlare di sé. I gossip sulla ex compagna di Pago non si sono mai arrestati e recentemente si era ipotizzato che la ex protagonista di UeD e Temptation Island Vip avesse un flirt con Jorge Lorenzo. Tutto è nato dopo un avvistamento dei due nello stesso posto e quando Serena Enardu ha letto i gossip sul suo conto e questo presunto flirt si è vista costretta a intervenire. “Niente, volevo immediatamente smentire quello che ho letto nelle pagine di gossip, questo mio presunto flirt con Jorge. Abbiamo conosciuto questo ragazzo simpaticissimo, che tra l’altro ha legato tantissimo con Tommaso. Quindi smentisco completamente questa caz**ta. Non mi sono mai nascosta dietro a un dito per cui se avessi avuto un flirt, una relazione o se fosse l’inizio di una storia con chiunque sarei la prima a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)torna a far parlare di sé. I gossip sulla ex compagna di Pago non si sono mai arrestati e recentemente si era ipotizzato che la ex protagonista di UeD e Temptation Island Vip avesse un flirt con Jorge Lorenzo. Tutto è nato dopo un avvistamento dei due nello stesso posto e quandoha letto i gossip sul suo conto e questo presunto flirt si è vista costretta a intervenire. “Niente, volevo immediatamente smentire quello che ho letto nelle pagine di gossip, questo mio presunto flirt con Jorge. Abbiamo conosciuto questo ragazzo simpaticissimo, che tra l’altro ha legato tantissimo con Tommaso. Quindi smentisco completamente questa caz**ta. Non mi sono mai nascosta dietro a un dito per cui se avessi avuto un flirt, una relazione o se fosse l’inizio di una storia con chiunque sarei la prima a ...

Advertising

zazoomblog : Serena Enardu commenta l’incontro tra Pago e Miriana al GF Vip 6 - #Serena #Enardu #commenta #l’incontro - Novella_2000 : Serena Enardu commenta l’incontro tra il suo ex Pago e Miriana Trevisan al #GFVip - ClarissaVgh : Serena Enardu dice che Miriana non parla di lei perché non le conviene più. A Serena Enardu dico: ti piacerebbe!!! #gfvip #MirianaTrevisan - IsaeChia : Serena Enardu commenta l’incontro tra Pago e Miriana Trevisan al #GfVip 6 (e non manca una frecciata)… -