SBK: primo match point per Razgatlioglu in Argentina (Di giovedì 14 ottobre 2021) A San Juan Villicum in Argentina nel weekend dal 15 al 17 ottobre si disputerà la dodicesima e penultima tappa del Mondiale Sbk 2021. Si infiamma la lotta tra il leader della classifica Toprak Razgatlioglu e il campione del mondo in carica Jonathan Rea. Testa a testa per il titolo SBK Toprak ha cinque vittorie in più di Rea e se riuscisse a terminare la gara a +62 sul nordirlandese, diventerebbe aritmeticamente campione campione del mondo. Toprak dovrà anche, però, vincere Gara1 con un punto in più su Rea, altrimenti, il tutto dovrà essere rimandato al round finale in Indonesia. Rea, invece, è obbligato a chiudere il round argentino davanti al leader della classifica iridata per prolungare ulteriormente la stagione sino alla gara in Asia. In ogni caso, i due avranno un altro problema: Scott Redding. Il britannico della Ducati ha fatto molto bene ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) A San Juan Villicum innel weekend dal 15 al 17 ottobre si disputerà la dodicesima e penultima tappa del Mondiale Sbk 2021. Si infiamma la lotta tra il leader della classifica Toprake il campione del mondo in carica Jonathan Rea. Testa a testa per il titolo SBK Toprak ha cinque vittorie in più di Rea e se riuscisse a terminare la gara a +62 sul nordirlandese, diventerebbe aritmeticamente campione campione del mondo. Toprak dovrà anche, però, vincere Gara1 con un punto in più su Rea, altrimenti, il tutto dovrà essere rimandato al round finale in Indonesia. Rea, invece, è obbligato a chiudere il round argentino davanti al leader della classifica iridata per prolungare ulteriormente la stagione sino alla gara in Asia. In ogni caso, i due avranno un altro problema: Scott Redding. Il britannico della Ducati ha fatto molto bene ...

Advertising

SkySportMotoGP : SBK, in Argentina primo match point: Razgatlioglu-Rea e le possibili combinazioni #SkyMotori #WorldSBK - andreastoolbox : SBK, in Argentina primo match point: Razgatlioglu-Rea e le possibili combinazioni | Sky - sportli26181512 : SBK, in Argentina primo match point: Razgatlioglu-Rea e le possibili combinazioni: Il duello che ha accesso la stag… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Sbk Argentina: primo match point per Razgatlioglu. Gli orari delle dirette tv - Gazzetta_it : Sbk Argentina: primo match point per Razgatlioglu. Gli orari delle dirette tv -