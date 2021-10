Salone del Libro al via, Appendino: “Segno di rinascita” (Di giovedì 14 ottobre 2021) I corridoi del Lingotto da questa mattina sono di nuovo pieni del via vai di chi si passa tra gli stand e si ferma tra gli eventi. Dopo due anni di stop per la pandemia torna il Salone del Libro di Torino, di nuovo in presenza. “Per la seconda volta, il Salone Internazionale del Libro ci ha dimostrato che non può essere dato per scontato. Sono certa che, dopo l’edizione dell’orgoglio del 2017, quella che andiamo a inaugurare oggi sarà l’edizione della rinascita del Paese” ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino all’inaugurazione. “C’è bisogno del Salone del Libro, c’è bisogno di energia vitale, c’è bisogno di cultura come mai prima d’ora – aggiunge -. In queste ultime settimane abbiamo purtroppo vissuto momenti difficili e violenze. Io penso che ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 14 ottobre 2021) I corridoi del Lingotto da questa mattina sono di nuovo pieni del via vai di chi si passa tra gli stand e si ferma tra gli eventi. Dopo due anni di stop per la pandemia torna ildeldi Torino, di nuovo in presenza. “Per la seconda volta, ilInternazionale delci ha dimostrato che non può essere dato per scontato. Sono certa che, dopo l’edizione dell’orgoglio del 2017, quella che andiamo a inaugurare oggi sarà l’edizione delladel Paese” ha dichiarato la sindaca Chiaraall’inaugurazione. “C’è bisogno deldel, c’è bisogno di energia vitale, c’è bisogno di cultura come mai prima d’ora – aggiunge -. In queste ultime settimane abbiamo purtroppo vissuto momenti difficili e violenze. Io penso che ...

