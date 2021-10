Portuali | a Livorno il pass è un' incognita Tdt sceglie di pagare i tamponi

Advertising

uggNp6MXLo8Zedo : RT @OrtigiaP: ERRORE CLAMOROSO trattare la vicenda dei portuali di Trieste come un problema di ordine pubblico. Al muro di #Draghi risponde… - argomauta1 : RT @OrtigiaP: ERRORE CLAMOROSO trattare la vicenda dei portuali di Trieste come un problema di ordine pubblico. Al muro di #Draghi risponde… - aldo_rovi : RT @LaVeritaWeb: Proteste anche a Genova, Livorno e Gioia Tauro. Conftrasporto e la logistica accusano: «Giovannini è stato commissariato»… - mistermeo : RT @LaVeritaWeb: Proteste anche a Genova, Livorno e Gioia Tauro. Conftrasporto e la logistica accusano: «Giovannini è stato commissariato»… - MariaStellabra : RT @cesarebrogi1: A #Livorno i #portuali lavorano viva la #Toscana rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Portuali Livorno

IL TELEGRAFO Livorno

Riunioni si sono tenute un po' in tutte le cittàe la protesta rischia di estendersi ad ... Oltre a Trieste e Genova, ci sono rischi per Gioia Tauro edove però ancora non sono state ...... spiega il capo dei camalli, il 'console' Antonio Benvenuti: ipotranno farli ad un prezzo ... nei porti pugliesi e in quelli die Piombino. A Palermo solo il 7% dei 450 lavoratori non ...Continuano le proteste contro il Green pass. I portuali di Trieste hanno annunciato il blocco. Cosa succederà?Tensioni istituzionali sul porto di Trieste in vista dello sciopero indetto da una parte dei lavoratori portuali. Il blocco dell’attività a oltranza che intende attuare il Coordinamento dei lavoratori ...