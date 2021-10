Petrolio: chiude in rialzo a New York a 81,31 dollari (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,1% a 81,31 dollari al barile. . 14 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilina New, dove le quotazioni salgono dell'1,1% a 81,31al barile. . 14 ottobre 2021

Advertising

fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 81,31 dollari: Quotazioni salgono dell'1,1% - Jardinlesmots : @gionnipa @elimir73 Alle materie prime non ci pensa nessuno,nemmeno al petrolio o all'industria siderurgica quando… - Panikmediatik : @FmMosca Cade Draghi - niente PNRR - BCE chiude i rubinetti - default - bancomat vuoti - banche chiuse fino a data… - LuigiF97101292 : RT @fattoquotidiano: Nuovi rialzi per il petrolio, per la prima volta dal 2014 chiude sopra gli 80 dollari a New York. Prezzo record per l’… - francobus100 : Petrolio chiude a Ny sopra 80 dollari, prima volta dal 2014 -