Metroid Dread, Returnal e Kena Bridge of Spirits criticati da David Jaffe per la loro difficoltà (Di giovedì 14 ottobre 2021) Metroid Dread è stato elogiato da tutta la stampa specializzata e soprattutto dai giocatori, che hanno accolto con calore il ritorno del franchise dopo anni di silenzi. Sfortunatamente però sembra che il gioco non sia piaciuto a tutti: David Jaffe, il creatore di God of War, è stato molto critico nei confronti della nuova avventura con protagonista Samus Aran. Metroid Dread ha delle sessioni di gioco alquanto difficili e a quanto pare sono state queste che hanno fatto desistere Jaffe dal continuare, disinstallando il gioco dopo due ore e mezza. Principalmente Jaffe ha criticato la progettazione degli scenari, perché indica che non esiste alcun tipo di segnaletica che dice dove i giocatori devono andare o quali muri rompere per proseguire nel gioco.

