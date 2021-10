Juve - Roma, tra Mourinho e Orsato una lunga storia: precedenti e commenti social (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma - Sarebbe già stata una gita particolare per Josè Mourinho , che l'ultima volta uscì dallo Juventus Stadium mostrando le orecchie ai tifosi per un'incredibile vittoria in rimonta con il Man ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021)- Sarebbe già stata una gita particolare per Josè, che l'ultima volta uscì dallontus Stadium mostrando le orecchie ai tifosi per un'incredibile vittoria in rimonta con il Man ...

Advertising

SkySport : ULTIM’ORA ROMA PER ABRAHAM FORTE TRAUMA CONTUSIVO ALLA CAVIGLIA. DOPO GLI ACCERTAMENTI RESTA IN FORTE DUBBIO PER LA… - forumJuventus : [GdS] Juve, Morata sta meglio del previsto: ci sarà con lo Zenit e punta ad una convocazione già con la Roma ?… - SkySport : #JuveRoma: #Morata out, #Dybala verso la panchina: le possibili scelte di #Allegri #SkySport - sportli26181512 : Juve-#Roma, tra Mourinho e Orsato una lunga storia: precedenti e commenti social: La designazione del big match di… - CalcioNapoli24 : -