Istruttoria Agcom su Radio Radio per parole su ebrei e nazifascismo (Di venerdì 15 ottobre 2021) L`Agcom comunica di aver aperto una Istruttoria a carico dell`emittente Radiofonica romana Radio Radio riguardo ad alcune affermazioni concernenti gli ebrei e il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni. Ha attivato, inoltre, il Corecom del Lazio - competente per materia - per presunte violazioni della par condicio in periodo elettorale segnalate da più parti, a carico della stessa emittente Radiofonica. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021) L`comunica di aver aperto unaa carico dell`emittentefonica romanariguardo ad alcune affermazioni concernenti glie ilpronunciate nel corso di alcune trasmissioni. Ha attivato, inoltre, il Corecom del Lazio - competente per materia - per presunte violazioni della par condicio in periodo elettorale segnalate da più parti, a carico della stessa emittentefonica.

Advertising

repubblica : Agcom, al via istruttoria su Radio Radio per frasi su ebrei e nazifascismo. Comunità ebraica: 'Ora sanzioni' [di Lo… - SkyTG24 : Roma, Agcom avvia istruttoria su Radio Radio per frasi su ebrei - CamillaGalante : RT @infoitinterno: AgCom apre istruttoria su Radio Radio per “frasi su ebrei e nazifascismo” - infoitinterno : Agcom apre istruttoria su Radio Radio per frasi su ebrei. La Comunità: 'Ora sanzioni'. E Meloni va in visita … - infoitinterno : Roma, Agcom avvia istruttoria su Radio Radio per frasi su ebrei -