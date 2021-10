Inter | Goldman Sachs aiuta i nerazzurri | in arrivo un bond

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Goldame l’avrebbero trovato un accordo per unche potrebbe dare tregua ai problemi economici deiDopo tante chiacchierate, potrebbe essere stato trovato l’accordo traper unche permetterebbe aidi respirare. La banca d’affari si sta occupando del rifinanziamento del club e – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – sarebbe pronta a versare nelle casse della società di Zhang unda circa 400 milioni. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’IL’investimento delladarebbe tregua all’fino a fine stagione. I, così, potrebbero ...

... potrebbe essere stato trovato l'accordo traSachs per un bond che permetterebbe ai nerazzurri di respirare. La banca d'affari si sta occupando del rifinanziamento del club e - ...: nelle prossime settimane arriverà un bond da 400 milioni di euro 'per arrivare al termine ... c'è stato un nuovo incontro tra i rappresentanti della società interista e quelli diSachs , ...Rappresentanti del club nerazzurro sono al lavoro con quelli di Goldman Sachs, banca d'affari che si sta occupando dell'operazione.Goldam Sachs e l’Inter avrebbero trovato un accordo per un bond che potrebbe dare tregua ai problemi economici dei nerazzurri Dopo tante chiacchierate, potrebbe essere stato trovato l’accordo tra Inte ...