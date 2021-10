Il no Green Pass che se ne va da Non è l’arena perché “non lo fanno parlare” | VIDEO (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si alza e se ne va. Marco Liccione, uno degli organizzatori delle manifestazioni No vax a Torino, è stato ospitato – in collegamento – da Massimo Giletti a Non è l’arena. Uno degli esponenti di spicco del variegato gruppo di chi si definisce “no Green Pass”, ha avuto un’accesa discussione con il conduttore, “reo” – secondo lui – di non avergli concesso tempo e spazio per parlare durante il collegamento. Il no Green Pass che se ne va da Non è l’arena perché “non lo fanno parlare” “Ringrazio perché avevate già la versione dei fatti pronta. Ringrazio veramente. Non ho dato le informazioni corrette. Grazie, grazie mille”. Allora Giletti interviene, sottolineando come la sua trasmissione – Non è ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si alza e se ne va. Marco Liccione, uno degli organizzatori delle manifestazioni No vax a Torino, è stato ospitato – in collegamento – da Massimo Giletti a Non è. Uno degli esponenti di spicco del variegato gruppo di chi si definisce “no”, ha avuto un’accesa discussione con il conduttore, “reo” – secondo lui – di non avergli concesso tempo e spazio perdurante il collegamento. Il noche se ne va da Non è“non lo” “Ringrazioavevate già la versione dei fatti pronta. Ringrazio veramente. Non ho dato le informazioni corrette. Grazie, grazie mille”. Allora Giletti interviene, sottolineando come la sua trasmissione – Non è ...

