Green Pass: Grassi (Industriali Varese), 'più flessibilità su privacy e durata certificati' (2) (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Adnkronos) - Terzo punto, "emerso con una certa insistenza" fra le imprese, è la gestione dei trasportatori. "Molti provengono dai Paesi dell'Europa dell'Est, molti sono vaccinati con lo Sputnik, che non è riconosciuto dall'Ema. Qui serve un forte chiarimento, la situazione va sanata". Già alcune aziende della provincia di Varese "stanno registrando trasporti che non partono da lontano perché non sanno che situazione troveranno quando verranno a scaricare la loro merce". Ad esempio, se possono entrare nel piazzale dell'azienda o meno, se possono scendere dall'abitacolo delle motrici o meno. E anche le aziende non sanno se possono organizzare zone di carico e scarico in spazi esterni ma adiacenti. "C'è molta confusione e questo impatta direttamente sull'operatività delle aziende", sottolinea Grassi. In generale, spiega il presidente degli ...

