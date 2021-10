«Giorgia Meloni vuole far dimettere Chiara Valcepina dal consiglio comunale di Milano»

(Di giovedì 14 ottobre 2021)far fare un passo indietro a. Convincendola a dimettersi dal. La consigliera eletta dopo l’inchiesta di Fanpage sulla Lobby nera è diventata un nome ingombrante per Fratelli d’Italia. Per questo, spiega oggi l’edizione milanese di Repubblica, la leader di Fdiconvincerla a dimettersi. Possibilmente subito dopo l’insediamento, per non prestare più il fianco alle bordate degli avversari politici.ha ottenuto 903 voti ed è stata la terza più votata del partito. Primo, il capolista Vittorio Feltri (2268). Il quinto eletto della lista è l’altro candidato di punta del gruppo dell’europarlamentare Carlo Fidanza, Francesco Rocca (606 voti)., ...

I fatti di sabato scorso restano in primo piano. Con l'attenzione su vari livelli: lo scontro in Parlamento, conall'attacco della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, le preoccupazioni per il potenziale di un'estrema destra uscita allo scoperto, la mobilitazione antifascista del 16. ...non si può permettere di strappare fino in fondo con i nostalgici del fascismo. Dentro Fratelli d'Italia ce ne sono molti e portano voti'. Così Andrea Scanzi , conduttore del talk ...Parla a nome di tutto il centrodestra Matteo Salvini, senza distinzione di “centrodestra di governo”, come un tempo definiva il suo partito e Forza Italia ...Giorgia Meloni è intervenuta al Parlamento su quanto accaduto a Roma. Un attacco frontale al Governo ma che ha colpito i suoi alleati.