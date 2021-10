Giani: "Toscana poco sensibile agli appelli no vax" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Firenze, 14 ottobre 2021 - Quando è stata fatta l'ultima manifestazione 'no Green pass' a Firenze me l'avevano preannunciata davanti alla Regione, ma in quelle due ore non ho visto nessuno. Vedendo ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Firenze, 14 ottobre 2021 - Quando è stata fatta l'ultima manifestazione 'no Green pass' a Firenze me l'avevano preannunciata davanti alla Regione, ma in quelle due ore non ho visto nessuno. Vedendo ...

Advertising

intoscana : Toscana e covid è la prima regione in Italia per estensione della vaccinazione alla popolazione. Così @EugenioGiani… - santapazienza99 : @EnricoLetta Immagini il CROMO, ARSENICO e altri veleni scaricati nei fiumi e nei mari in Toscana. Su esplicita r… - santapazienza99 : Quelli che ingannano anche sul Green, grudano al fascismo per oscurare i loro abomini . Ci spiefhi Letta come è pos… - controradio : Toscana, possibili criticità tpl domani per Green pass - CBinnella : @EnricoLetta ha qualcosa da dire in merito?? #Letta #mafia #Toscana #Giani #PD #pdnetwork… -