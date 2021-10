Farsa green pass, col tampone scaduto si può lavorare (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fermi tutti: sorpresa! Il green pass non è solo una sciocca limitazione della libertà (giusta o sbagliata che sia) di scegliere di non vaccinarsi. Non è solo uno strumento che rischia di paralizzare il Paese, viste le proteste dei portuali di Genova e Trieste che minacciano lo scontro con Draghi. Il lasciapassare, nato in teoria per limitare i contagi e assicurarsi che chi si presenta al lavoro sia “immune” o “tamponato, alla fine si rivela per quel che è: una mezza Farsa. Lo si capisce leggendo la circolare diramata ieri dal ministero dell’Interno per coordinare i lavori degli agenti di Polizia dal prossimo 15 ottobre. Caos green pass in polizia La faccenda è seria. I sindacati stimano la presenza di 18mila agenti che non hanno potuto o non hanno voluto fare il vaccino anti Covid, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fermi tutti: sorpresa! Ilnon è solo una sciocca limitazione della libertà (giusta o sbagliata che sia) di scegliere di non vaccinarsi. Non è solo uno strumento che rischia di paralizzare il Paese, viste le proteste dei portuali di Genova e Trieste che minacciano lo scontro con Draghi. Il lasciaare, nato in teoria per limitare i contagi e assicurarsi che chi si presenta al lavoro sia “immune” o “tamponato, alla fine si rivela per quel che è: una mezza. Lo si capisce leggendo la circolare diramata ieri dal ministero dell’Interno per coordinare i lavori degli agenti di Polizia dal prossimo 15 ottobre. Caosin polizia La faccenda è seria. I sindacati stimano la presenza di 18mila agenti che non hanno potuto o non hanno voluto fare il vaccino anti Covid, ...

