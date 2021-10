CMT Artist of The Year 2021 | le star sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 14 ottobre 2021) CMT ha organizzato la nuova edizione diof the. Per l’edizionesi torna in presenza e, tra lepiù glamour della serata, non poteva mancare l’iconica Connie Britton. L’evento coinvolge glii della musica country e si è svolto mercoledì 13 ottobre al Schermerhorn Symphony Center di Nashville, concedendo al pubblico anche esibizioni dal vivo. Durante la cerimonia, è stato assegnato anche un riconoscimento speciale, l’of Lifetime Honor andato a Randy Travis. Le supercountry premiate nel corso della serata sono state Chris Stapleton, Gabby Barrett, Kane Brown, Kelsea Ballerini e Luke Combs. Come riporta E!Online, la vicepresidente di CMT Margaret Comeaux ha sottolineato in una nota: “Siamo onorati di riconoscere questi cinque ...