Amici: Deddy insieme a Mariasole Pollio? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto finito tra Deddy e Rosa. Anche se i due non abbiano mai confermato il riavvicinamento, sembra che di recente si siano rivisti. Ora, però, il ritorno di fiamma è definitivamente escluso. Il cantante, ex allievo di Amici 20, è stato visto in compagnia dell’attrice Mariasole Pollio. Nessun ritorno di fiamma tra Deddy e Rosa. I due protagonisti di Amici 20, che si erano lasciati subito dopo la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto finito trae Rosa. Anche se i due non abbiano mai confermato il riavvicinamento, sembra che di recente si siano rivisti. Ora, però, il ritorno di fiamma è definitivamente escluso. Il cantante, ex allievo di20, è stato visto in compagnia dell’attrice. Nessun ritorno di fiamma trae Rosa. I due protagonisti di20, che si erano lasciati subito dopo la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Katia26_ : @koala_moonlight Ma sono supposizioni... Il privato non lo ha mai dato in pasto alle tastiere...non lo farà ora con… - sononoee : ma perché infondo lo sappiamo tutti che amici senza deddy non è amici :) - ronicarmonica : albe ossessionato da amici che sa quando è entrato ad amici deddy HAHAHA #Amici21 - Sofi_sof28 : RT @gsluv4cxn_: *inder che entra e fa sentire il suo inedito per la prima volta in puntata ad amici* deddy: ak… - Vittoriaaaa19 : albe che nomina deddy perché amici 20 non lo molla nessuno e menomale direi -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Deddy Deddy e Mariasole Pollio pizzicati a cena insieme: flirt in corso? Deddy e Marisaole Pollio sono stati pizzicati a cena insieme. L'ex talento di Amici e la youtuber/influencer/attrice hanno un flirt in corso? Fino a qualche tempo fa lei sembrava molto vicina al ...

Deddy ricomincia dopo Rosa: cosa bolle in pentola con Mariasole Pollio? Deddy di Amici e Mariasole Pollio stanno insieme ? Il gossip sta impazzando in rete da ieri sera, quando i due sarebbero stati a cena insieme. Un gossip che non piace molto a chi si era affezionato ...

Amici 21, Deddy fa il tifo per Alex: ''È incredibile'' ComingSoon.it Amici: Deddy insieme a Mariasole Pollio? Tutto finito tra Deddy e Rosa. Anche se i due non abbiano mai confermato il riavvicinamento, sembra che di recente si siano rivisti. Ora, però, il ...

Amici 20, Deddy volta pagina: Rosa un ricordo lontano. Chi è la sua nuova fiamma Uno sperato ritorno che non ci sarà: Deddy di Amici 20 ha voltato pagina e Rosa Di Grazia è soltanto un lontano ricordo ...

e Marisaole Pollio sono stati pizzicati a cena insieme. L'ex talento die la youtuber/influencer/attrice hanno un flirt in corso? Fino a qualche tempo fa lei sembrava molto vicina al ...die Mariasole Pollio stanno insieme ? Il gossip sta impazzando in rete da ieri sera, quando i due sarebbero stati a cena insieme. Un gossip che non piace molto a chi si era affezionato ...Tutto finito tra Deddy e Rosa. Anche se i due non abbiano mai confermato il riavvicinamento, sembra che di recente si siano rivisti. Ora, però, il ...Uno sperato ritorno che non ci sarà: Deddy di Amici 20 ha voltato pagina e Rosa Di Grazia è soltanto un lontano ricordo ...