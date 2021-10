Alessia Marcuzzi torna a Mediaset | ecco dove e quando la vedremo in tv

Leggi su donnapop

(Di giovedì 14 ottobre 2021)tornerà indopo il suo addio di qualche mese fa? La notizia è arrivata dal magazine Oggi e qualcuno non sembra sorpreso di apprendere questa news. Qualche spoiler, in realtà, lo avevamo già avuto dai vertici die in particolare de Le Iene. Ma quale sarà il destino televisivo della conduttrice?...