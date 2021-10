X-Style: ospite la stilista Elisabetta Franchi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre, eccezionalmente, andrà in onda una nuova puntata di “X-Style”, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Al timone Giorgia Venturini. Questa settimana, sarà la stilista Elisabetta Franchi la protagonista di “X-Traordinary people”, appuntamento fisso con interviste one to one realizzate dalla conduttrice a imprenditori e personaggi del mondo della moda, design, automotive e cultura. X-Style: cosa vedremo nella nuova puntata Da Roma a Milano, da Parigi ad Anversa fino a Seul e Pechino. Set pubblicitari e passerelle diventano piste da ballo con le grandi etoile che subentrano alle top model: la moda di stagione avanza danzando. Perfezionismo estetico o realismo estremo? Tra iper glam e trash, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre, eccezionalmente, andrà in onda una nuova puntata di “X-”, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Al timone Giorgia Venturini. Questa settimana, sarà lala protagonista di “X-Traordinary people”, appuntamento fisso con interviste one to one realizzate dalla conduttrice a imprenditori e personaggi del mondo della moda, design, automotive e cultura. X-: cosa vedremo nella nuova puntata Da Roma a Milano, da Parigi ad Anversa fino a Seul e Pechino. Set pubblicitari e passerelle diventano piste da ballo con le grandi etoile che subentrano alle top model: la moda di stagione avanza danzando. Perfezionismo estetico o realismo estremo? Tra iper glam e trash, le ...

