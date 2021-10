Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2021 ore 18:45 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Viabilità 13 OTTOBRE 2021 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO, A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PIÙ AVANTI TRA PARCO DE’ MEDICI E IL RACCORDO, IL TUTTO VERSO FIUMICINO. SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CI SONO CODE SULLA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)13 OTTOBREORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO, A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PIÙ AVANTI TRA PARCO DE’ MEDICI E IL RACCORDO, IL TUTTO VERSO FIUMICINO. SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CI SONO CODE SULLA ...

