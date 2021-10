Traffico Roma del 13-10-2021 ore 20:00 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ancora disagi sul raccordo con code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina interna incolonnamenti tra Trionfale aria e tra Nomentana e Casilina difficoltà per chi accede a Roma sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e il raccordo sulla tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni e tra via delle Valli e viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico è proprio su via Salaria al momento si sta in fila per un incidente all’altezza di via nera procedendo verso la tangenziale sempre incidente chiusa temporaneamente via di Torpignattara tra via Casilina e via Galeazzo Alessi in direzione di via dell’Arco di Travertino ripercussioni su via di Porta Furba rallentamenti su via Cristoforo Colombo verso ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora disagi sul raccordo con code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino è Lanina interna incolonnamenti tra Trionfale aria e tra Nomentana e Casilina difficoltà per chi accede asul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e il raccordo sulla tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni e tra via delle Valli e viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico è proprio su via Salaria al momento si sta in fila per un incidente all’altezza di via nera procedendo verso la tangenziale sempre incidente chiusa temporaneamente via di Torpignattara tra via Casilina e via Galeazzo Alessi in direzione di via dell’Arco di Travertino ripercussioni su via di Porta Furba rallentamenti su via Cristoforo Colombo verso ...

_Carabinieri_ : Roma: sgomberato il bar Moccia a Tor Bella Monaca e rimossa l’insegna. Secondo le indagini dei #Carabinieri, era ut… - Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - astralmobilita : ??? #A24 #RomaTeramo #TrattoUrbano #incidente rimosso, traffico regolare @WazeLazio @allarme24 @Emergenza24… - infoitinterno : Roma: Gualtieri, troppe ore nel traffico, rinnovare flotta Atac -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Dai trasporti alle colf e non solo: chi rischia lo stop con l'obbligo del green pass ...di tanti autisti potrebbe creare serie difficoltà alla copertura del servizio e al traffico, in ... Per questo, ad esempio, l'azienda di trasporto pubblico a Roma, Atac, attiverà un monitoraggio delle ...

Roma, preparava dosi di droga dentro casa: fermato uno spacciatore I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, nell'ambito delle quotidiane attività di contrasto al traffico di droga, hanno arrestato un uomo di 32 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sorpreso mentre si ...

Traffico Roma del 13-10-2021 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Incidente lungo la 313 Ternana a Poggio Mirteto: ragazza ferita trasferita al Sant'Andrea RIETI - Incidente stradale con ribaltamento a Poggio Mirteto Scalo. Una Toyota Yaris blu condotta da una ragazza di Gavignano, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle ore 19.30 ...

tweet sul toro a roma tweet sul toro a roma Valeria Costantini per il “Corriere della Sera - ed. Roma” Pronto per la corrida o per sfidare i cinghiali nella gara di popolarità? Un toro «scatenato», almeno sui social, si è ...

