Tg5 sotto choc: è morto Gianluigi Gualtieri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) morto il giornalista Gianluigi Gualtieri, noto al pubblico del Tg5 per aver lavorato nella testata Mediaset sin dai suoi esordi di carriera ed essere divenuto un volto riconoscibile per il pubblico della rete. A darne l'annuncio, in questi minuti, sono i colleghi della sua redazione. "Se n’è andato il nostro Gianluigi Gualtieri, un bravo giornalista, un carissimo amico, era al Tg5 fin dagli esordi. Mi-ci-mancherà moltissimo", scrive il direttore del Tg5, Clemente Mimun, dando l'annuncio della scomparsa del collega. La carriera di Gianluigi Gualtieri, al Tg5 sin dagli esordiGualtieri aveva 59 anni e lavorava nella redazione del Tg5 fin sin dal 1992, quando la testata era stata fondata. Nel telegiornale dell'ammiraglia Mediaset non occupava solo ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 ottobre 2021)il giornalista, noto al pubblico del Tg5 per aver lavorato nella testata Mediaset sin dai suoi esordi di carriera ed essere divenuto un volto riconoscibile per il pubblico della rete. A darne l'annuncio, in questi minuti, sono i colleghi della sua redazione. "Se n’è andato il nostro, un bravo giornalista, un carissimo amico, era al Tg5 fin dagli esordi. Mi-ci-mancherà moltissimo", scrive il direttore del Tg5, Clemente Mimun, dando l'annuncio della scomparsa del collega. La carriera di, al Tg5 sin dagli esordiaveva 59 anni e lavorava nella redazione del Tg5 fin sin dal 1992, quando la testata era stata fondata. Nel telegiornale dell'ammiraglia Mediaset non occupava solo ...

Advertising

kastalrogo : @csalux #tg5 : ... devono cominciare a kakarsi sotto, @cgilnazionale e giornalari in testa!! - fabcal1 : RT @sabrimaggioni: Tg5 “Primo incontro ufficiale tra i talebani ed una delegazione statunitense a Doha Quatar, luogo in cui avvenne la LEGI… - Anna87True : Che schifo il tg5 che vuole buttare in caciara politica la manifestazione. Non si tratta di partito ma di libertà… - BenedettaPetru6 : @Fra_tante3 Certo che dicono...hanno caricato quelli sotto palazzo chigi! Adesso al tg5! Assalto a palazzo chigi! - Gianlustella : RT @sabrimaggioni: Tg5 “Primo incontro ufficiale tra i talebani ed una delegazione statunitense a Doha Quatar, luogo in cui avvenne la LEGI… -