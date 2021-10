Scioglimento partiti, no di Salvini che sbotta: “Ancora a parlare di fascismo? E basta…” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – “Fascista è mettere fuori legge i partiti“: così Matteo Salvini condanna le mozioni del centrosinistra per lo Scioglimento di Forza Nuova e di altri movimenti di estrema destra. “Sento che c’è qualcuno che vuole mettere fuori legge forze politiche, chi parla di fascismo deve ricordarsi che proprio il fascismo nacque mettendo fuori legge chi non la pensava come loro, organizzazioni sindacali e altri”, fa presente il leader della Lega. E sulla presunta “emergenza fascismo” montata ad arte da sinistra e media schierati esprime tutta la sua contrarietà. Tanto che alla fine, all’ennesima domanda dei cronisti, perde la pazienza e se ne va. Salvini contro le mozioni giallofucsia per lo Scioglimento dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – “Fascista è mettere fuori legge i“: così Matteocondanna le mozioni del centrosinistra per lodi Forza Nuova e di altri movimenti di estrema destra. “Sento che c’è qualcuno che vuole mettere fuori legge forze politiche, chi parla dideve ricordarsi che proprio ilnacque mettendo fuori legge chi non la pensava come loro, organizzazioni sindacali e altri”, fa presente il leader della Lega. E sulla presunta “emergenza” montata ad arte da sinistra e media schierati esprime tutta la sua contrarietà. Tanto che alla fine, all’ennesima domanda dei cronisti, perde la pazienza e se ne va.contro le mozioni giallofucsia per lodei ...

Advertising

ilriformista : Solo i regimi sciolgono i partiti come #ForzaNuova: neanche il Partito Comunista si è mai sognato di chiedere sciog… - lauraboldrini : Ho iniziato a chiedere dal 2017, da presidente della Camera, lo scioglimento dei gruppi fascisti. Oggi con convin… - zazoomblog : Scioglimento partiti no di Salvini che sbotta: “Ancora a parlare di fascismo? E basta…” - #Scioglimento #partiti… - GuidoPalanza : RT @ilriformista: Solo i regimi sciolgono i partiti come #ForzaNuova: neanche il Partito Comunista si è mai sognato di chiedere sciogliment… - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: Su #ForzaNuova partiti divisi #Meloni sotto assedio #Lamorgese alle Camere ?? -