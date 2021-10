Quando Michetti parlava di Hitler alla radio: “Quando c’è caos, serve un uomo forte che rimetta in ordine” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la foto che lo ritraeva in una posa Mussolinana, c’è qualcosa di nuovo a imbarazzare Enrico Michetti, che è al ballottaggio con il candidato del Pd Roberto Gualtieri in quest’ultimo tratto della corsa al Campidoglio: sono i ritagli di interventi che il tribuno della radio ha rilasciato tempo fa in merito alla Germania nazista. Le registrazioni hanno iniziato a fare il giro del web, come quella in cui Michetti parla dell’Anschluss: “Quando Hitler arriva in Austria, l’Austria chiede un plebiscito. E a quel plebiscito aderiscono il 99,7% degli austriaci. Erano contenti”. “Voi sapete cosa diceva Hitler sulle armi… diceva che sono una cosa che va totalmente tolta al cittadino. Ma anche l’Unione sovietica diceva questo. Il cittadino non può possedere le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la foto che lo ritraeva in una posa Mussolinana, c’è qualcosa di nuovo a imbarazzare Enrico, che è al ballottaggio con il candidato del Pd Roberto Gualtieri in quest’ultimo tratto della corsa al Campidoglio: sono i ritagli di interventi che il tribuno dellaha rilasciato tempo fa in meritoGermania nazista. Le registrazioni hanno iniziato a fare il giro del web, come quella in cuiparla dell’Anschluss: “arriva in Austria, l’Austria chiede un plebiscito. E a quel plebiscito aderiscono il 99,7% degli austriaci. Erano contenti”. “Voi sapete cosa dicevasulle armi… diceva che sono una cosa che va totalmente tolta al cittadino. Ma anche l’Unione sovietica diceva questo. Il cittadino non può possedere le ...

