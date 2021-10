Modello Sicilia. Con i giallorossi uniti i risultati arrivano Di Caro, capogruppo M5S all’Ars: “Vincente la linea Conte del dialogo” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovanni Di Caro, capogruppo M5S all’Assemblea regionale Siciliana, come sono andate queste amministrative in Sicilia? “Direi che sono andate bene per il Movimento. Ad Alcamo è stato riconfermato il nostro sindaco Domenico Surdi. Ma più in generale l’osservazione da fare è che laddove c’è stata la maturità di fare una coalizione con le forze di centrosinistra, Pd e altre liste civiche che si riconducono al centrosinistra, abbiamo avuto successo. A Caltagirone abbiamo vinto al primo turno. E dove non siamo riusciti a spuntarla subito siamo andati al ballottaggio. Mentre in altre realtà dove non è stato possibile coalizzarsi con il Pd o con altre forze di centrosinistra, per acredini passate, abbiamo sofferto. Vedi per esempio a Porto Empedocle o a Grammichele. In generale siamo andati molto bene in coalizione, meglio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovanni DiM5S all’Assemblea regionalena, come sono andate queste amministrative in? “Direi che sono andate bene per il Movimento. Ad Alcamo è stato riconfermato il nostro sindaco Domenico Surdi. Ma più in generale l’osservazione da fare è che laddove c’è stata la maturità di fare una coalizione con le forze di centrosinistra, Pd e altre liste civiche che si riconducono al centrosinistra, abbiamo avuto successo. A Caltagirone abbiamo vinto al primo turno. E dove non siamo riusciti a spuntarla subito siamo andati al ballottaggio. Mentre in altre realtà dove non è stato possibile coalizzarsi con il Pd o con altre forze di centrosinistra, per acredini passate, abbiamo sofferto. Vedi per esempio a Porto Empedocle o a Grammichele. In generale siamo andati molto bene in coalizione, meglio ...

