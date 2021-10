Metti l’aglio nel water prima di andare a dormire e al mattino vedrai che…

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non strabuzzate gli occhi, avete letto bene! Il consiglio suona proprio così: “nel”! Forse è solo incompleto, perché manchevole di attributo:sbucciato! Siete abituate a considerarlo un ingrediente prezioso per insaporire le vostre ricette, ed in effetti, regala una marcia in più ad ogni preparazione. Con il suo aroma deciso, amalgama perfettamente tutte le sfumature di gusto delle pietanze. Ma fa molto di più. È considerato, giustamente, un antibiotico e un antimicotico naturale, molto benefico per la salute dell’organismo. Proprio grazie alle sue conclamate virtù, il suo utilizzo si estende anche fuori dalle mura della cucina. Dite addio a candeggia e prodotti chimici nocivi per l’ambiente e iniziate a ricorrere a questo antico rimedio, efficace e portentoso! Curiose? Iniziamo! ...