La fidanzata di Jeremias Rodriguez è in ospedale dopo un grave incidente

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un bruttoper ladi, una caduta in aeroporto la costringe ine a restare sotto osservazione. Deborah Togni è svenuta in aeroporto e cadendo ha sbattuto mento e testa, si è rotta il cranio. Una situazione delicata ed è lei per fortuna a commentare in un unico post cosa è accaduto. Il fratello di Belen Roderiguez è incon la sua, continua a tenerle la mano, non la lascia mai sola. L’è avvenuto qualche giorno fa ma solo adesso che Deborah è fuori pericolo ne parlano. E’ la bellissima hostess 25enne a spiegare che tutto è accaduto domenica, che è svenuta in aeroporto e ha sbattuto il mento su una lastra di ferro per poi picchiare forte la testa a terra. Deborah Togni, la ...