Il problema al cuore, il preparatore, Dzeko, la Miss... Tutto quello che non sai su Mirante (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio Mirante, il ritratto dell'affidabilità e della saggezza. È questo quello che emerge dal racconto del portiere ex Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma che, adesso, andrà ad aiutare il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio, il ritratto dell'affidabilità e della saggezza. È questoche emerge dal racconto del portiere ex Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma che, adesso, andrà ad aiutare il ...

Advertising

CorriereQ : Mirante, il problema al cuore, la palestra, Dzeko, la Miss: quello che forse non sai su di lui - sportli26181512 : Mirante, il problema al cuore, la palestra, Dzeko, la Miss: quello che forse non sai su di lui: Mirante, il problem… - Cuore__Amaro : @AleDeBull @bassarelli Io la mia salute la tengo sotto controllo e la preservo anche attraverso un vaccino. Un caso… - davide_b88 : @BMastrotta @perchetendenza @GianricoCarof In passato la gente moriva di qualsiasi cosa perché non c'era trattament… - heismyellow : si. fun fact: sono andata dal cardiologo e ho scoperto di avere un soffio al cuore ma non la causa del problema. mi… -