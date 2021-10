GUIDA TV 13 OTTOBRE 2021: UN MERCOLEDÌ TRA L’ULTIMA DI COLIANDRO, TUTTA UN’ALTRA VITA E CHI L’HA VISTO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 TUTTA UN’ALTRA VITA 1°Tv Film 21:20 L’Ispettore COLIANDRO 1°Tv Serie Tv 21:20 Chi L’HA VISTO? Attualità 21:25 Zona Bianca Attualità 21:45 Luce dei Tuoi Occhi 1°Tv Serie Tv 21:20 Honolulu Intrattenimento 21:15 Non è l’Arena Attualità 21:30 X-Factor: Audizioni Talent 21:35 Accordi & Disaccordi Attualità D’altro canto, se non si innamora ogni volta non è “L’ispettore #COLIANDRO”Questa sera alle 21.20 su #Rai2 e su #RaiPlay l’ultimo episodio della nuova stagione ? #COLIANDROIsNotDead pic.twitter.com/QoiRdnywd4— ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:251°Tv Film 21:20 L’Ispettore1°Tv Serie Tv 21:20 Chi? Attualità 21:25 Zona Bianca Attualità 21:45 Luce dei Tuoi Occhi 1°Tv Serie Tv 21:20 Honolulu Intrattenimento 21:15 Non è l’Arena Attualità 21:30 X-Factor: Audizioni Talent 21:35 Accordi & Disaccordi Attualità D’altro canto, se non si innamora ogni volta non è “L’ispettore #”Questa sera alle 21.20 su #Rai2 e su #RaiPlay l’ultimo episodio della nuova stagione ? #IsNotDead pic.twitter.com/QoiRdnywd4— ...

