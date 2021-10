Green Pass obbligatorio nei centri commerciali? Regole e novità in vigore dal 15 ottobre 2021 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mancano pochi giorni e il 15 ottobre il Green Pass, quel certificato che da mesi consente di ‘partecipare’ alla vita sociale, diventerà obbligatorio anche sul lavoro, nel settore pubblico e privato. Tra non poche polemiche e proteste (sfociate in guerriglia e violenze) in piazza. Ma il certificato servirà anche per i centri commerciali, lì dove al momento non è richiesto? Il Green Pass è obbligatorio nei centri commerciali dal 15 ottobre? Con l’arrivo del freddo è probabile che i centri commerciali, che da poco sono ritornati alla normalità e hanno rialzato le saracinesche, vengano presi d’assalto. Ed è per questo che molti si domandano se in quei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mancano pochi giorni e il 15il, quel certificato che da mesi consente di ‘partecipare’ alla vita sociale, diventeràanche sul lavoro, nel settore pubblico e privato. Tra non poche polemiche e proteste (sfociate in guerriglia e violenze) in piazza. Ma il certificato servirà anche per i, lì dove al momento non è richiesto? Ilneidal 15? Con l’arrivo del freddo è probabile che i, che da poco sono ritornati alla normalità e hanno rialzato le saracinesche, vengano presi d’assalto. Ed è per questo che molti si domandano se in quei ...

