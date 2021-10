G20, la Lamorgese teme il bis di sabato: stavolta schiera anti-droni in cielo e più esercito in strada (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’autocritica, subentra la paura di replicare l’errore: Così, sul G20, la Lamorgese, sempre più nell’occhio del ciclone, prova a ricorrere al pugno duro. Scottata dal fatto che la gestione con diverse ombre della manifestazione no-Green Pass – che lo scorso sabato è degenerata nell’assalto alla sede principale della Cgil– ha scatenato le ire anche di Draghi. E non solo. Come noto, infatti, oggi durante il question time, dopo la risposta della ministra all’interrogazione sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso, Giorgia Meloni ha smascherato la ministra, contestandole: «Lei viene qui e ci dice che sapeva e non ha fatto nulla. Se fino a ieri potevamo pensare che il problema fosse una sua sostanziale incapacità, oggi la tesi che ci viene a raccontare in questa aula è un’altra. Ed è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’autocritica, subentra la paura di replicare l’errore: Così, sul G20, la, sempre più nell’occhio del ciclone, prova a ricorrere al pugno duro. Scottata dal fatto che la gestione con diverse ombre della manifestazione no-Green Pass – che lo scorsoè degenerata nell’assalto alla sede principale della Cgil– ha scatenato le ire anche di Draghi. E non solo. Come noto, infatti, oggi durante il question time, dopo la risposta della ministra all’interrogazione sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso, Giorgia Meloni ha smascherato la ministra, contestandole: «Lei viene qui e ci dice che sapeva e non ha fatto nulla. Se fino a ieri potevamo pensare che il problema fosse una sua sostanziale incapacità, oggi la tesi che ci viene a raccontare in questa aula è un’altra. Ed è ...

