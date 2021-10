Elon Musk si fa beffa di Jeff Bezos su Twitter: “Non sei tu il più ricco del mondo”. Commenta un suo post con la medaglia d’argento e il numero 2 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Elon Musk è tornato ad essere l’uomo più ricco del mondo e non perde occasione per sottolinearlo al suo eterno rivale, Jeff Bezos. Il patron di Tesla ha risposto a un tweet di Bezos con un emoji che mostra una medaglia d’argento con il numero 2, un chiaro riferimento alla ‘posizione’ di Bezos nella classifica dei ‘Paperoni’ mondiali, che lo vede appunto sul secondo gradino del podio, dietro lo stesso Musk. Il commento di Elon Musk è arrivato in risposta ad un tweet del fondatore di di Amazon che faceva riferimento a un articolo del 1999 (in particolare, a una storia di copertina di Barron’s) nel quale veniva messo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)è tornato ad essere l’uomo piùdele non perde occasione per sottolinearlo al suo eterno rivale,. Il patron di Tesla ha riso a un tweet dicon un emoji che mostra unacon il2, un chiaro riferimento alla ‘posizione’ dinella classifica dei ‘Paperoni’ mondiali, che lo vede appunto sul secondo gradino del podio, dietro lo stesso. Il commento diè arrivato in risa ad un tweet del fondatore di di Amazon che faceva riferimento a un articolo del 1999 (in particolare, a una storia di copertina di Barron’s) nel quale veniva messo in ...

