Cosa aspetta Draghi per sciogliere Forza Nuova (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mario Draghi detta la linea sullo scioglimento di Forza Nuova: il premier non si è fatto prendere la mano dall'attualità e ha annunciato che il governo procederà ma vuole attendere anche un parere della magistratura. Draghi: "sciogliere Forza Nuova? Stiamo riflettendo"#ForzaNuova pic.twitter.com/LOlDLN8yf6 — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) October 12, 2021 "La questione è all'attenzione nostra e anche dei magistrati che stanno continuando le indagini e formalizzando le loro conclusioni. Stiamo riflettendo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan rispondendo a una domanda sullo scioglimento del movimento di estrema destra.

