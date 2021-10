Cessione Inter, Zhang apre al fondo Pif: la clamorosa indiscrezione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’acquisto del Newcastle per 350 milioni di euro, il fondo Pif con a capo Mohammed bin Salman vorrebbe acquisire anche il club nerazzurro attualmente di proprietà di Suning. Gli attuali proprietari, per portare avanti la società, si sono affidati ad un prestito elargito da Oaktree e questa situazione è da monitorare attentamente: la proprietà cinese è pronta alla Cessione dell’Inter per rientrare? Cessione Inter: incontro tra le parti a settembre Come anticipato da calciomercato.com, ci sarebbe stato un incontro tra le parti a Milano, esattamente a metà settembre in occasione della partita di Champions League persa contro gli spagnoli del Real Madrid. Il quotidiano Libero, in edicola oggi, scrive che negli ambienti finanziari si parla già di un accordo trovato tra le due parti con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’acquisto del Newcastle per 350 milioni di euro, ilPif con a capo Mohammed bin Salman vorrebbe acquisire anche il club nerazzurro attualmente di proprietà di Suning. Gli attuali proprietari, per portare avanti la società, si sono affidati ad un prestito elargito da Oaktree e questa situazione è da monitorare attentamente: la proprietà cinese è pronta alladell’per rientrare?: incontro tra le parti a settembre Come anticipato da calciomercato.com, ci sarebbe stato un incontro tra le parti a Milano, esattamente a metà settembre in occasione della partita di Champions League persa contro gli spagnoli del Real Madrid. Il quotidiano Libero, in edicola oggi, scrive che negli ambienti finanziari si parla già di un accordo trovato tra le due parti con la ...

