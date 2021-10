C’è un giustiziere su Tiktok che dice al tuo capo se non ti vuoi vaccinare

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel web c’è uner che denuncia i no vax direttamente ai loro datori di lavoro e alle autorità competenti. L’account deler – @thatdaneshguy – ha 547,5 mila followers e al momento ha raccolto molto consenso, ma anche parecchi haters: uno in particolare di nome Jody Pandleton, che si descrive come patriota e che si vanta dei suoi metodi poco ortodossi per soddisfare le linee guida per la sicurezza richieste dalle aziende. LEGGI ANCHE > Marine Le Pen cerca i voti dei più giovani su(e con la musica dei Maneskin) Iler che denuncia i no vax, ma che raccoglie haters L’hater numero uno del terminator @thatdaneshguy è un certo Pandleton che, in opposizione alla normativa richiesta alle aziende con più di 100 dipendenti di avere una forza lavoro completamente vaccinata, ha deciso di mantenere tutti ...