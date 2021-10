Causa Boban-Milan | la sentenza della Corte d’Appello

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha dato ragione alnella questione legale che va avanti da mesi con. Ecco laNon sembra aver fine la vicenda trae il. L’ex dirigente rossonero, licenziato nel marzo del 2020, aveva fattoal Tribunale dio e aveva vinto, ma ora – dopo il ricorsosocietà meneghina – la situazione è cambiata. QUI PER LE ULTIME NEWS SULLa– come riportato da Calcio e Finanza – si è espressa a favore del, al qualedovrà corrispondere circa un milione e mezzo oltre agli stipendi dei periodi che vanno da marzo a novembre 2020 (ovvero quanto guadagnato ...

Advertising

CalcioNews24 : La Corte d'Appello si è pronunciata sulla causa #Boban-#Milan - zazoomblog : Causa Milan-Boban il croato dovrà restituire più di 15 milioni di euro - #Causa #Milan-Boban #croato #dovrà - xyz21271663 : @Galactico_s I fatti - PianetaMilan : Causa #Milan-#Boban, il croato dovrà restituire più di 1,5 milioni di euro #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : #Governance #Notizie Scontro Milan-Boban: il croato dovrà restituire oltre 1,5 milioni: Zvonimir Boban dovrà restit… -

Ultime Notizie dalla rete : Causa Boban

Ecco la sentenza Non sembra aver fine la vicenda trae il Milan. L'ex dirigente rossonero, licenziato nel marzo del 2020, aveva fattoal Tribunale di Milano e aveva vinto, ma ora - dopo ...... è arrivata una sentenza parzialmente a favore del Milan: la Corte di Appello di Milano ha infatti riformato la sentenza di primo grado per ladi lavoro intentata da. I giudici, in ...Zvonimir Boban dovrà restituire al Milan, in appello, 1.5 milioni di euro, dai 5.375 milioni di euro che il club gli ha pagato per illegittimo licenziamento.Zvonimir Boban dovrà restituire una parte del risarcimento al Milan, dopo la causa in seguito al licenziamento del dirigente croato da parte del club rossonero. Nel dicembre 2020, infatti, il Giudice ...