Calciomercato Napoli, due acquisti a gennaio per il sogno scudetto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Calciomercato Napoli, gli azzurri puntano a rinforzare la rosa per riportare in città lo scudetto che manca da tempo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Giuntoli ci sarebbero due nomi per rinforzare il Napoli a gennaio. Si tratta dei due esterni Reinildo del Lille e Mazraoui dell'Ajax, entrambi con il contratto in scadenza a giugno. I due sarebbero ritenuti le alternative giuste ai titolari sulle due fasce e sarebbero sicuramente un'arma importante per la lotta al tanto agognato scudetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

