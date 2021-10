“Ancora a parlare di fascismo”: e Salvini scappa dai giornalisti a Trieste | VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che Matteo Salvini sia in difficoltà lo dimostra anche l’insofferenza che ha dimostrato ieri a Trieste. Il leader della Lega infatti invece di rispondere ai giornalisti sul tema di stretta attualità dopo l’assalto alla CGIL, il rischio fascismo in Italia, ha reagito molto male sbottando clamorosamente e abbandonando il punto stampa. “Ancora a parlare di fascismo”: e Salvini scappa dai giornalisti a Trieste VIDEO Insomma per Salvini si dovrebbe parlare di altro. Chissà di cosa. Soppressate e nutella? Sagre della polenta e delle castagne? L’ex ministro precisa che sarebbe meglio parlare di Trieste come se non fosse ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che Matteosia in difficoltà lo dimostra anche l’insofferenza che ha dimostrato ieri a. Il leader della Lega infatti invece di rispondere aisul tema di stretta attualità dopo l’assalto alla CGIL, il rischioin Italia, ha reagito molto male sbottando clamorosamente e abbandonando il punto stampa. “di”: edaiInsomma persi dovrebbedi altro. Chissà di cosa. Soppressate e nutella? Sagre della polenta e delle castagne? L’ex ministro precisa che sarebbe megliodicome se non fosse ...

Advertising

eziomauro : Forza Nuova, Salvini sbotta con i giornalisti e lascia la piazza: 'Ancora a parlare di fascismo' - CMarziane : RT @65_virna: Urca i fassisti ancora contro la CGIL!?? Ah non sono loro? Ops , non capisco, bandiere rosse, cobas, comunisti . Guarda guard… - a70199617 : RT @neXtquotidiano: Insomma per Salvini si dovrebbe parlare di altro. Chissà di cosa. Soppressate e nutella? 'Ancora a parlare di fascismo… - virusixx : RT @roxxy16200611: Vogliamo parlare di Sophie che dice che pensa ancora al suo ultimo flirt con un uomo più grande di cui non può dire il n… - neXtquotidiano : Insomma per Salvini si dovrebbe parlare di altro. Chissà di cosa. Soppressate e nutella? 'Ancora a parlare di fasc… -