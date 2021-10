Allegri e Mou | elogio dell' essenziale | i gemelli diversi guidano Juve - Roma

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Nomen omen? Ma mica sempre. Per esempio, oggi sembra molto più portato a murare gli avversari, mentre Mourinho galoppa allegramente verso la porta con i suoi attaccanti da corsa. Max, tornato alla Juve, l'ha ritrovata incapace di difendersi e di concentrarsi come prima. Ci ha messo ...Il più velenoso, semprenon ha mai amato Max ma a lungo lo ha guardato col distacco di chi si sente superiore. Lo scontro più evidente - spiega Luca Bianchin su ' La Gazzetta dello Sport ...Interpreti di un calcio simile, concreto, vincente e attento alla fase difensiva. Mourinho e Allegri non si sono scontrati spesso in carriera ma non si sono mai piaciuti. Prima di Juventus-Roma, l’ult ...L’ultimo precedente dello Special One all’Allianz Stadium Dicono che sia cambiato. Si sostiene che sia meno rissoso, meno battagliero rispetto a qualche anno fa. È un po’ arrugginito, confida compiaci ...