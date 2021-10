A Trieste i portuali no Green pass minacciano blocco. Polemica su circolare del Viminale

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Èsulnei porti. Unadel ministero dell'Interno raccomanda alle imprese del settore "di mettere a disposizione del personale sprovvisto ditest molecolari o antigenici rapidi gratuiti". Ma poi precisa: gli operatori economici "potranno valutare, nella piena autonomia, ogni possibile modalità organizzativa ai fini dell'acquisizione delda parte dei dipendenti sprovvisti". Il Comitato dei lavoratori intanto ribadisce: dal 15 ottobre, se non verrà ritirato l'obbligo della certificazione verde, verranno bloccate le attività del porto di. Ma non è solo questo scalo a essere a rischio: "Oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di. Anche ...